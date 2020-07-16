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IOC拚辦2021東京奧運 製鞋股健步如飛、鈺齊亮燈

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

國際奧委會（IOC）表示，將全力拚辦2021年東京奧運會，並考慮多種情況以確保東奧安全舉行。市場看好，東京奧運商機題材對於運動品牌將是一大興奮劑，並有助製鞋廠提前復甦，激勵今日製鞋股股價表現，包括鈺齊-KY（9802）盤中股價攻頂，股價來到112元，順利完成填息，另外，寶成（9904）盤中來到29.9元，漲幅逾4%，豐泰（9910）盤中來到183元，漲幅也有3.7%。

國際奧運委員會主席昨日表示，將全力辦好東京奧運，且目前已依照進度進行中，細節將於本周的國際奧會視訊會議中揭露。

法人表示，原先要在今年舉行的東京奧運受新冠肺炎疫情影響，宣布延至明年7月23日至8月8日舉行後，市場仍有不少雜音，認為東奧是否真能在明年夏季舉行仍存在不少變數，國際奧委會最新的說法，可能讓運動品牌商服下定心丸，另一方面，東奧若能順利在明年夏季舉辦，且疫情未失控，亦有助讓2022年北京冬奧會順利進行。

鈺齊-KY日前公告6月合併營收9.53億元，較去年同期減少31.13%，第2季合併營收23.76億元，較去年同期減少29.16%，上半年合併營收為51.49億元，較去年同期減少13.20%。

法人表示，鈺齊第2季保守疫情衝擊，使今年度總產量增幅恐持平或是略減，但去年接獲的五個品牌訂單將陸續出貨，整體來看，第2季營運落底後，隨著歐美疫情趨緩，預估拉貨動能轉強，下半年可望逐漸回穩。

東京奧運 疫情 營收

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