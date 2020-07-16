Q2表現回溫助攻 瑞軒挾萬張大量盤中重返10元票面價
瑞軒（2489）今年（2020）第二季受惠中國大陸品牌電視拉貨回溫，加上滑鼠、Webcam等電腦周邊需求持續強勁，帶動出貨量放大，第二季單季合併營收約40.15億元，季增35%。瑞軒業績回溫，激勵股價反彈，繼昨日挾破2萬張大量漲停後，今（16）日成交量再度衝破萬張，向上跳空，盤中收復10元票面價，最高一度漲至10.2元。
瑞軒6月營收約15.04億元，月增2.6%、年成長5.66%；累計第二季合併營收約40.15億元，相比前一季成長35%；累計上半年合併營收69.88億元，年減3.73%，對比5月衰退幅度超過6%，衰退已逐步收斂。瑞軒首季轉虧，第二季在出貨明顯回溫助攻下，外界看好，其有機會轉虧為盈。
隨著新冠肺炎疫情趨緩，瑞軒蘇州廠營運恢復正常，第二季電視、顯示器等產品出貨量約110萬台，季增35%，電腦周邊產品出貨量約200萬個，季增超過66%。越南廠部分，第二季隨客戶需求增溫，產能利用率拉升，生產達到經濟規模，單季轉虧為盈。
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