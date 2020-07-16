四外資 喊台積4字頭

台積電今（16）日舉行法說會，繼里昂、高盛等相繼把權王目標價喊上400~500元，滙豐證券昨（15）日跟進上修，將台積電目標價上調至425元，總計多達四家外資都看好挑戰「4」字頭。不過，考量華為風險仍大，加上短線乖離不小，外資圈也有持反向意見的麥格理和野村喊權王「中立」，呼籲投資人冷靜。

目前四家把台積電喊逾400元的外資，分別是里昂的500元、滙豐425元、高盛415元、以及花旗408元，而麥格理和野村是唯二喊「中立」的外資。

台積電昨（15）日盤中再度大漲，創下370元天價、市值飆升到9.59兆元後，受到觀望買盤壓抑，終場下跌0.5元收363元，以收盤價計算的市值為9.41兆元，買賣盤換手出量7.3萬張，為6月以來最大。三大法人昨日均對台積電賣超：外資昨對台積電連二賣、賣超2,621張，投信連三賣、賣超483張，自營商一賣、賣超560張；台積電零股交易量第一，達18.9萬股，總交易額6,883萬元，連四天都排冠軍。

滙豐報告中對台積電啟動三個調升，首先是看好主要客戶動能強勁下，台積電第3季營收將季增5%~8%，比市場預期的5%以下來得高。滙豐並看好，台積電先進製程動能強勁，本季毛利率持穩第2季，優於市場預測的下滑低個位數。

滙豐第二、三個調升，分別針對今年和明年獲利上修；滙豐表示，台積電雖然面臨華為禁令挑戰，但超微和輝達高速運算晶片的需求比預期成長，配合聯發科和高通帶頭衝刺5G，以及蘋果將量產iPhone 12，有望再為台積電第4季添柴火。