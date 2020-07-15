補漲力道持續 太陽能及風電股火吸金

台股集中市場指數今（15）日續漲，盤面上先前漲多的族群出現漲勢暫息，近日在全台氣溫飆高下，帶動的熱經濟相關族群中，太陽能及風電相關個股，近日拉出補漲行情後，今日仍維持上漲表現，成為今日台股盤面相對強勢個股。

今年夏天全台熱翻，近日用電量也節節高升，使得股價沈寂已久的太陽能股，在股價今年以來漲幅落後之下，近日拉出一波落後補漲走勢，市場分析師認為，太陽能股除了股價多是相對低價股，目前買進風險相對低很多之外，最主要也由於在政府政策主導下，未來綠能產業的前景相對看好所致。

今日盤中太陽能股持續上漲，其中，元晶再攻上漲停板，另外，前一日股價創歷史新高的安集，今日盤中再度大漲逾8%，股價續創新高，而茂迪、聯合再生、倉和、國碩及太極盤中也都是一度上漲表現。

另外，在風電相關個股也是今日盤中強勢股，除了上緯投控盤中鎖住漲停價106元之外，世紀鋼、永冠及華城等股，盤中漲幅也都一度逾4%水準。

分析師認為，前波漲勢相當強勁的生醫股，近日連續重挫，不少獲利了結資金持續自生醫股抽出，以近日盤面資金移動情況來看，綠能相關個股在股價相對偏低下，成為吸引資金的重要原因，另外，基本面上，近期太陽能相關個股公布的單月營收上，也可以看出，近一、二個月營收已逐漸擺脫先前疫情衝擊，再加上政策做多，產業後市看好也是資金選擇轉進的原因。