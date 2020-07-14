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優群下半年單季營運挑戰新高 股價創高先表態

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導

連接器線優群（3217）受惠於type-C滲透率攀升及記憶體、M.2連接器需求帶動，下半年營運暢旺，在第二季營收7.01億元創下歷史新高後，法人預估在多項新品打入客戶供應鏈帶動之下，下半年單季營收可望再創新高，今日股價一度來到140元，漲幅4.47%，創下掛牌以來歷史新高。

優群上半年受惠於筆電強勁拉貨，帶動記憶體、M.2及type-C連接器需求，第二季營收改寫歷史新高，季增48.2%、年增37.8%，累計前6月營收11.75億元，年增27.1%，優於市場預期。

法人指出，下半年持續受惠於伺服器長形雙列直插式記憶體模組DDR4／5升級趨勢，及M.2連接器新增客戶、type-C市占擴大，加上美系智慧型手機客戶超寬頻、WiFi模組連接器訂單增加，單季營收可望再次改寫歷史新猶。

其中伺服器記憶體因DIMM將升級為SMT製程，優群從主力筆電的SO-DIMM跨入PC及伺服器DDR4的長形DIMM業務，製程技術提升，SMT較先前DIP複雜，供應商稀少，相對的該部分利潤優於平均水準，未來隨著伺服器升級及資料中心大幅成長，優群將優先受惠。

另外，切入智慧型手機超寬頻及WiFi模組連接器今年也可望開始發酵，雖然今年市場預期全球智慧型手機因疫情衰退，不過，優群該業務基期低、從無到有，且切入美系智慧型手機大廠供應鏈，今年可望受惠該部分需求。

智慧型手機 連接器

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