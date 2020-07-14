遠傳股價開低震盪 除息首日變貼息

遠傳（4904）今（14）日展開除息秀，派發現金股利3.25元，惟股價開低，盤中陷入震盪，呈現貼息狀態。

遠傳昨（13）日股價收在69元，今年每股派發現金股利3.25元，除息參考價為65.8元，遠傳預定8月7日發放現金股利。

遠傳6月份合併總營收為61.63億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為22.80億元與7.66億元。6月份單月每股盈餘 (EPS)為0.24元，年成長率達8.7%。

累計至今年6月，遠傳合併總營收為380.64億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為138.88億元與44.11億元；自結之稅後每股盈餘 (EPS)為1.35元。遠傳第二季淨利超越財測目標達到109%，累計今年1至6月EPS已達全年度財測目標的55%。

遠傳指出，在營運策略奏效下，上半年新經濟總體營收較去年同期成長26%。其中資通訊業務營收較去年同期增加53%，行動商務與數位媒體服務皆較去年同期成長11%。資通訊業務營收中，除了與博弘雲端科技結盟綜效持續顯現，雲端服務營收年成長率達84%、物聯網服務收入年成長率達298%。

遠傳表示，行動通訊業務表現穩定向上，不僅月租型用戶數維持正成長，月租型客戶流失率僅1.21%，創歷史新低。一路超前部署的「遠傳心5G」也正式起跑，頂級頻譜DNA是5G發展致勝關鍵，遠傳握有絕佳的5G頻寬和黃金位置。