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兩大題材帶動 嘉澤股價再創高峰

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導

連接器廠嘉澤（3533）受惠於Type-C滲透率不斷提升及兩大處理器客戶下半年推新平台需求帶動，下半年營運看俏，法人買盤持續推升，股價再創歷史新高，盤中一度來到484元，漲幅8.76%。

Type-C目前在PC／NB滲透率不斷攀升，已成基本配置，嘉澤主要以Type-C連接器線為主，為目前國內主要領先廠商，法人指出，嘉澤下半年將受惠於Type-C滲透率攀升及5G應用需求帶來訂單挹注，單季營收挑戰雙位數成長。

另外，嘉澤為英特爾及超微兩大處理器Socket主要供應商，下半年受惠處理器新平台推出，英特爾Whitley的扣具與背板改款，嘉澤將在第三季開始出貨客戶，第四季放量，拉高整理伺服器營收比重增加。而超微新品放量出貨，對下半年將有明顯貢獻，尤其去年相對基期較低，兩大處理器客戶伺服器應用成為下半年主要營收成長動能。

另外， 伺服器用PCIe Gen4與 SMT DDR4 Socket 受益客戶搭載率增長，中長期伺服器應用看好Eagle Stream平台推出，嘉澤取得第一輪產品Socket 與扣具資格，而次世代更高速的 PCIe Gen5 與 DDR5 Socket，客戶需求在 2021 年後需求將逐漸浮現，新產品能享有較佳的毛利率。

嘉澤

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