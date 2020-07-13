6月營收漂亮 十銓、廣穎聯手攻漲停

記憶體模組廠十銓（4967）及廣穎（4973）均在上周五（10）日公布6月營收，二家記憶體廠單月營收繳出漂亮成績單之下，今（13）日盤中雙雙攻上漲停板，其中，十銓股價帶量站上所有均線，股價寫近一個多月新高。

十銓科技6月營收10.54億元，受惠客戶需求大增，營收月增86.59%，年增73.05%，創新高；第2季營收21.61億元，季增39.69%，年增20.12%，創近3年新高；上半年累計營收37.07億元，年增6.19%。

十銓表示，由於策略性調整線上線下銷售，及系統整合商SI客戶訂單挹注，加上各國疫情控制而逐步解封，迎來強勁成長動能。展望本季，十銓已提前在第2季加碼行銷力道，以因應本季DRAM與NAND Flash可能出現的價格波動，降低跌價風險，並看好各國5G大規模商轉，可望帶動記憶體產業持續向上發展。

廣穎6月營收3.85億元，寫下近5個月新高，較5月大幅成長27.35%，更比去年同期增長52.14%；上半年營收19.71億元，較2019年同期成長9.4%。

廣穎電通表示，6月營收年增逾五成，寫下近5個月新高，也是近19個月以來單月次高。雖全球疫情續燒，宅經濟商機趁勢崛起，無論是在家上班、遠距教學、遊戲電競、電商購物需求均居高不下，由此帶動個人電腦與電競設備的更換與升級，使SSD及DRAM需求拉貨動能大增，電商領域也持續正向發展，帶動營運創佳績。

廣穎在營運上向來以「工控」、「B2B通路」、及「電子商務平台」三大領域為重心；未來並看好「AIoT」已成為物聯網產業新應用，產業規模迅速成長，近年來積極布局AIoT生態鏈，預期AIoT持續發展所推升的強大運算與存儲需求強勁。