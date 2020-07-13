面板漲價話題延續 雙虎領軍面板類股帶量揚

「面板雙虎」友達（2409）和群創（3481），雙雙挾著破萬張大量，領軍面板類股今（13）日相繼開紅，友達盤中一度重返10元票面價。面板廠度過首季低谷，日前揭曉今年第二季營收，表現皆較首季出色，其中以群創成長幅度最大，群創第二季合併營收669億元，季增32.8%。

面板第三季受惠品牌廠拉貨升溫，價格獲得上漲動能，使面板廠前景備受看好。研調單位群智諮詢預期，第三季主流面板尺寸會維持每月2美金的漲幅。此外，據陸媒《集微網》報導，部分液晶面板相關廠商已從7月初開始，調漲產品價格，漲價幅度在20%以上。

據群智諮詢統計數據顯示，受海外各個區域需求恢復及品牌積極的銷售計划拉動，全球主要品牌面板備貨計劃積極。第三季全球主力品牌面板採購數量環比大幅增長31.5%，同比也將出現超15%的較大幅度增長。

具體來看，今年第三季在全球主要品牌面板採購量方面，小米預計同比增長121%，增幅位於所有品牌中首位。海信（Hisense）、TCL、創維（Skyworth）、康佳（KONKA）預計分別增長65%、42%、30%、20%，位於第二至五位，而Samsung、LGE的面板採購量也預計出現同比增長的趨勢。

另外，相較於第二季，預計所有的品牌第三季面板採購量均出現增長。其中，小米預計增長93%，而LGE、Hisense、Sony、TCL的採購量預計環比增長均超過30%。

從備貨產品結構來看，據群智諮詢的調研資料顯示，主要電視品牌對32吋及其以上的面板採購計劃，較去年同期均呈增長的趨勢，結合海外旺季備貨的需求，50吋及其以上尺寸的漲幅最為明顯。

關於未來液晶電視面板價格趨勢，報導指出，隨著韓國企業退出，面板格局向中國大陸廠商高度聚集，更多的產能聚集到更少的廠商手中，供應端調控的幅度和靈活性都在增強，未來長期看好面板行業的健康發展。