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台積市值狂飆 站上9兆元
台積電昨（10）日公布6月營收達1,208.78億元，超出外資圈預期的1,100餘億元，外資法人認為，大客戶積極拉貨，為台積電下周四（16日）法說會率先報喜，包括第2季毛利率上探50%，也為半導體公司財報行情拉開序幕。樂觀台積股價還會「衝衝衝」。
台積電昨天雖獨木難撐，終場台股大跌逾百點，但權王股價最高登上353元新高價，收348.5元，漲3.5元，市值衝破9兆元達9.03兆元，仍令投資人振奮。瑞銀證券和台灣摩根士丹利兩大券商客戶昨日搶先大買台積電權王，分別買超7,781張、6,642張，占買超比重達10%～13%，還有「台積第一多頭」的花旗環球證券客戶也力挺買近6,000張，合計外資昨擴大買超台積電2.3萬張，助攻全天成交量達6.07萬張。
摩根士丹利和花旗分析，台積電營收報喜，凸顯客戶拉貨力道強勁，除趕在美國禁令到期前下單的華為，還有高通、超微等也備貨新品，這些動能不會止於第2季，第3季展望更令人期待。
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