南亞科第2季獲利季增66.5% 每股賺1.05元

DRAM大廠南亞科（2408），10日公布今年第2季財報，其中，稅後純益32.1億元，較上季獲利大幅成長66.5%，也較去年同期成長16.9%，第2季單季每股純益為1.05元，該公司表示，第三季PC、SSD及網通設備等市場DRAM需求動能延續，智慧型手機及消費性電子需求可望回溫。

南亞科第2季營收164.89億元，較上季增加14.4%。第2季DRAM平均售價及銷售量分別季增中至高個位數百分比。台幣升值造成匯兌不利影響營收0.5%。

第2季營業毛利50.42億元，毛利率30.6%，較上季增加6.8個百分點。營業利益32.29億元，營業利益率19.6%，較上季增加6.9個百分點。營業外收支新台幣1億9,800萬元主要是利息收入、權益法認列投資收益及匯兌損失等。所得稅費用為2.16億元，第2季稅後淨利32.11億元，淨利率19.5%，較上季增加6.1個百分點。單季每股純益1.05元。

累計上半年營業收入309.08億元，較去年同期增加29.8%，營業毛利為84.78億元，毛利率27.4%，營業利益為50.61億元，營業利益率16.4%。上半年稅後淨利51.39億元，稅後淨利率16.6%，上半年每股純益1.68元。

南亞科表示，觀察DRAM近期市況，預期第3季遠距辦公、虛擬教學及電子商務使雲端資料中心伺服器需求持穩。第3季PC、SSD及網通設備等市場DRAM需求動能延續，智慧型手機及消費性電子需求可望回溫。但仍須觀察新冠疫情、總體經濟、貿易爭端等變數。長期來看，公司看好人工智慧、5G、雲端運算、邊緣運算、自駕車及物聯網等應用將持續帶動DRAM產業長期發展。