大立光：客戶下修訂單

大立光昨（9）日召開法說會，公布第2季稅後純益49.89億元，季減25.7%，為三年同期低點，每股純益37.19元。針對本季營運展望，大立光執行長林恩平表示，「整體需求較差，客戶普遍滿保守，大部分都有下修訂單，估計6、7、8月拉貨動能差不多」。

林恩平的觀點較6月股東會後釋出的展望更為保守，幾乎確定第3季旺季不旺。法說會後，法人紛紛修正報告。

市場解讀，儘管近期三星將發表旗艦新機Note 20系列，但中國大陸以華為為首的手機市況自上季以來疲弱不振，未見起色；蘋果新機iPhone 12亮相時程未定，市場更預期三款新機可能分批開賣，影響供應鏈拉貨時程。

大立6月營收41.36億元，月增7%，雖終止連兩個月衰退，年成長1%，但相較往年第3季起進入旺季，7月營收本該一路向上，但新冠疫情衝擊終端市場買氣，手機客戶全面保守應對，拖累大立光旺季不旺。外界估計，大立光本季營收季增上看一成，較去年同期歷史新高、年減逾兩成。

儘管第2季表現不如預期，但大立光單季毛利率68.63%，季減1.29個百分點，優於預期，為財報亮點。大立光今年上半年稅後純益117.09億元，年增1%，每股純益87.29元。

林恩平說，整體需求下滑，高階機種掉得比較多，低階跌幅較少。法人追問是否考慮承接中階機種，林恩平則說，鏡頭都是客製化產品，（中階）想接也沒得接。大立光去年底出貨8P（八片塑膠鏡片）鏡頭，今年已有客戶陸續導入8P，但仍不多，9P已設計導入客戶端。林恩平說，以片數升級的速度，相較過去「感覺有比較慢。」

大立光為全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋陣營，今年受疫情影響，第2季表現失色，原本市場期待大立光旺季到來報佳音，但以林恩平釋出的保守展望，對第3季智慧手機產業旺季投下變數。

大立光昨天股價收4,430元，上漲75元，三大法人同步買超共103張，其中，外資法人連三賣後，反手買超77張；外資6月以來多站在賣方，累計6月至今已賣超524張。