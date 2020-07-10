聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積股價創高 市值今衝9兆

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

資金熱潮持續，台股昨（9）日在雙王大立光、台積電股價強勢表態帶領下，集中、櫃買雙雙創下波段新高，外資大買台積電1萬張，推升盤中股價創下347元的歷史新高，以收盤價345元估算，今日再上漲2.5元至347.5元，市值將跨越9兆元大關。

集中市場昨天早盤衝高103點，突破周二的盤中高點、以12,273點再創30年盤中新高，後雖漲幅壓縮、終場上漲22點收12,192點，也創30年收盤新高，成交量為2,527億元；櫃買指數更是人氣沸騰，看回不回，終場上漲1.99點或1.1%收在175.94點，為近13年新高，盤中當沖占比上升至32%，帶動成交量爆出1,095億元史上天量。

全球資金寬鬆讓市場對台股評價大翻揚，依CMoney計算，集中市場本益比快速上升到20倍、櫃買市場更達約30倍。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，現在本益比的確高於以往，但是否偏高要看市場資金，若櫃買市場交易量維持不低於月均量、約700億元以上，仍可維持多方走勢。台新投顧副總經理黃文清分析，本益比要看兩點，一是資金多寡，隨著市場資金寬鬆，自然可接受高於以往的本益比，另一是看未來獲利性，因為還有成長空間，亦可接受上修。

在資金推高個股本益比下，昨天股價創歷史新高股比比皆是，玉晶光、精材、弘塑、合一、中天等34檔持續挺進，尤以「權王」台積電最為閃耀，盤中股價一度寫下347元歷史新高價，市值距離9兆元僅剩一步之遙。累計本周以來，台積電市值已大增4,019億元。

股王大立光反映市場對下午法說會的樂觀預期，全場股價表現不弱，終場上漲75元收4,430元。不過，投信法人對大立光昨天下午法說會釋出訊息大感失望，有台股經理人不諱言，大立光第3季表現恐不如預期，今天開盤恐怕會跌半根停板，但股價拉回後，會考慮為第4季布局。

外資法人昨天對台股連二賣，賣超增至66億元；投信小賣3億元，為連三賣，主要是來自壽險公司等客戶停利；八大公股行庫眼見盤中賣壓增強，終止連五賣、轉為買超8億元；代表散戶的融資餘額持增加17億元至1,343億元。

第一金投顧董事長陳奕光表示，目前市場有點過熱，但還會再漲，只是過程呈現震盪緩漲，不排除拉回12,000點後再上探，7月底之前有機會看到13,000點，惟盤中須留意價量變化，若大盤爆出逾3,000億元的大量長黑，盤勢恐將扭轉。

台積電 本益比

延伸閱讀

外資終止連六買 融資大增

三倍券概念股 新亮點

振興三倍券加持 10檔概念股迎復甦

晶圓一哥利多 三天漲16.5元

相關新聞

大立光：客戶下修訂單

大立光昨（9）日召開法說會，公布第2季稅後純益49.89億元，季減25.7%，為三年同期低點，每股純益37.19元。針對...

台積股價創高 市值今衝9兆

資金熱潮持續，台股昨（9）日在雙王大立光、台積電股價強勢表態帶領下，集中、櫃買雙雙創下波段新高，外資大買台積電1萬張，推...

大立光獲利受損 少賺一股本

今年以來新台幣兌美元匯率強升，成為亞洲最強貨幣，但人民幣兌新台幣走貶，兩大貨幣匯率造成大立光上季業外匯兌損失達9.1億元...

華碩業績 攀兩年半高點

品牌廠華碩（2357）受惠「宅經濟」需求持續暢旺，昨（9）日公布6月集團營收394億元，年增28%、月增也高達30%，單...

網通廠 6月營收勁揚

網通廠6月及第2季營運明顯回溫，友訊（2332）、智邦、中磊、正文6月營收均為今年以來最高；中磊及正文單季營運回溫最明顯...

聯合再生處分資產 賺3.5億

聯合再生為整合產能，昨（9）日董事會通過處分竹南科北一路廠房，交易金額10.4億元，預計今年底前完成交易，處分利益約2....

微星、技嘉 Q2業績締新猷

主機板廠微星、技嘉第2季業績均繳出亮麗佳績。微星昨（9）日公布6月營收達137.79億元，創歷史新高，第2季營收也創單季...

廣達報喜 筆電出貨帶勁

電子代工大廠6月業績表現出爐，廣達6月營收創今年新高，第2季筆電出貨也寫下單季新高，第3季預期再戰新高，是今年成長動能最...

法人：疫情影響 5G iPhone恐延後出貨

大立光昨（9）日法說會釋出受疫情影響，客戶拉貨動能仍緩，法人認為，疫情使手機出貨持續低迷，大立光今年營收恐不如預期，惟以...

小摩調升台積電目標價至355元

摩根大通昨（9）日最新報告拉高台積電財測，半導體產業分析師哈戈谷指出，台積電第3季可望比預期好，季增幅上看5%~7%，加...

6月營收／聯強 月增21％

聯強國際（2347）自結6月合併營收290億元，月增21%，年增14%，連續兩個月成長，也為今年單月新高。

群創、彩晶 6月營收報捷

面板廠6月營收昨（9）日出爐，群創（3481）單月營收241.83億元，月增9.7%，是近20個月新高；友達216.07...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。