台積股價創高 市值今衝9兆

資金熱潮持續，台股昨（9）日在雙王大立光、台積電股價強勢表態帶領下，集中、櫃買雙雙創下波段新高，外資大買台積電1萬張，推升盤中股價創下347元的歷史新高，以收盤價345元估算，今日再上漲2.5元至347.5元，市值將跨越9兆元大關。

集中市場昨天早盤衝高103點，突破周二的盤中高點、以12,273點再創30年盤中新高，後雖漲幅壓縮、終場上漲22點收12,192點，也創30年收盤新高，成交量為2,527億元；櫃買指數更是人氣沸騰，看回不回，終場上漲1.99點或1.1%收在175.94點，為近13年新高，盤中當沖占比上升至32%，帶動成交量爆出1,095億元史上天量。

全球資金寬鬆讓市場對台股評價大翻揚，依CMoney計算，集中市場本益比快速上升到20倍、櫃買市場更達約30倍。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，現在本益比的確高於以往，但是否偏高要看市場資金，若櫃買市場交易量維持不低於月均量、約700億元以上，仍可維持多方走勢。台新投顧副總經理黃文清分析，本益比要看兩點，一是資金多寡，隨著市場資金寬鬆，自然可接受高於以往的本益比，另一是看未來獲利性，因為還有成長空間，亦可接受上修。

在資金推高個股本益比下，昨天股價創歷史新高股比比皆是，玉晶光、精材、弘塑、合一、中天等34檔持續挺進，尤以「權王」台積電最為閃耀，盤中股價一度寫下347元歷史新高價，市值距離9兆元僅剩一步之遙。累計本周以來，台積電市值已大增4,019億元。

股王大立光反映市場對下午法說會的樂觀預期，全場股價表現不弱，終場上漲75元收4,430元。不過，投信法人對大立光昨天下午法說會釋出訊息大感失望，有台股經理人不諱言，大立光第3季表現恐不如預期，今天開盤恐怕會跌半根停板，但股價拉回後，會考慮為第4季布局。

外資法人昨天對台股連二賣，賣超增至66億元；投信小賣3億元，為連三賣，主要是來自壽險公司等客戶停利；八大公股行庫眼見盤中賣壓增強，終止連五賣、轉為買超8億元；代表散戶的融資餘額持增加17億元至1,343億元。

第一金投顧董事長陳奕光表示，目前市場有點過熱，但還會再漲，只是過程呈現震盪緩漲，不排除拉回12,000點後再上探，7月底之前有機會看到13,000點，惟盤中須留意價量變化，若大盤爆出逾3,000億元的大量長黑，盤勢恐將扭轉。