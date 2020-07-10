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小摩調升台積電目標價至355元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導

摩根大通昨（9）日最新報告拉高台積電財測，半導體產業分析師哈戈谷指出，台積電第3季可望比預期好，季增幅上看5%~7%，加上華為缺口將補足，資本支出沒下修疑慮，目標價從325元提高到355元。

台積電昨日盤中創歷史新高347元，終場上漲4元收345元，則為史上第二高收盤價，市值增至8.9兆元，以收盤價估算，今日再上漲2.5元至347.5元，則市值將突破9兆元。

哈戈谷表示，台積電16日將召開法說會，由於蘋果和華為挹注，特別是華為急單塞滿7奈米，預估第3季營收可季增4%，以美元計算將成長5%~7%，優於市場預期的與第2季持平。

哈戈谷指出，半導體庫存雖然修正，但力道溫和，也是支撐台積電展望的原因。根據調查，目前只有16奈米、28奈米和40／65奈米動能略為鬆動，先進製程完好無虞，8吋產能下半年將滿載，因為5G手機升級，PMIC（電源管理晶片）投單需求相當強，讓台積電營運表現幾乎不受庫存調整影響。

台積電 奈米

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