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大立光獲利受損 少賺一股本

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北報導
圖／經濟日報提供
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今年以來新台幣美元匯率強升，成為亞洲最強貨幣，但人民幣兌新台幣走貶，兩大貨幣匯率造成大立光上季業外匯兌損失達9.1億元，為歷年單季第二大，加上「低配發率」股息政策，導致未分配盈餘課稅6.6億元，兩筆支出就吃掉大立光獲利15.7億元，侵蝕盈餘超過一個股本。

至今年上半年為止，大立光帳上現金水位首度突破千億元大關，達1,022億元。儘管市況低迷，大立光擴產腳步未歇，大立光執行長林恩平昨（9）日表示，一座廠已動工好幾個月，另一座預計年底動工，依規劃2023年完工。

新冠肺炎疫情重創全球經濟，產業能見度不明，加上新廠擴建也需要資金，大立光篤信「現金為王」，千億現金水位是研發、擴產最佳後盾。

過去新台幣兌美元升貶直接影響大立光業外匯兌損益，近年因大立光來自中國大陸的營收占比拉高，人民幣部位大增，人民幣兌新台幣的升貶也影響大立光業外表現。

第2季新台幣兌美元匯率升破30元大關，單季升值逾2%，人民幣兌新台幣又走貶，大立光上季苦吞9.1億元匯兌損失，僅次於去年第4季單季匯損13.2億元。

法人關注大立光在手機以外如車用或虛擬實境（VR）/擴增實境（AR）的進展，林恩平表示，車用主要以玻璃為主，已經不是大立光的重點，VR/AR目前需求仍很小。法人解讀大立光仍全力聚焦手機布局。

大立光 新台幣 美元匯率

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