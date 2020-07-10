法人：疫情影響 5G iPhone恐延後出貨

大立光昨（9）日法說會釋出受疫情影響，客戶拉貨動能仍緩，法人認為，疫情使手機出貨持續低迷，大立光今年營收恐不如預期，惟以中長線看，大立光因具技術利基、市占第一，未來營運仍有表現空間。

三大法人昨對大立光均轉為買超，其中外資終止連三賣轉買超77張，投信終止連二賣轉買超5張，自營商則買超21張，外資今日是否持續買超大立光，成為市場關注焦點。

台新投顧副總經理黃文清分析，大立光第2季營收受惠於新iPhone SE需求，但歐美疫情使手機出貨持續低迷，5G iPhone預期將延遲一個月出貨，且公司表示7月及8月拉貨動能與6月相近，因此預期第3季將不如傳統旺季。

整體而言，受疫情及華為事件影響，加上5G手機走向中階化，高階5G手機出貨量不如年初預期，大立光以高階手機鏡頭市場為主，公司大客戶均下修訂單，今年營收恐不如預期。

統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥也表示，整體而言，電子零組件出口量今年因疫情而多受影響，大立光難置身事外。

以中長線來看，因明年潛望式鏡頭數量將會提升，且8P鏡頭已有客戶導入，9P鏡頭也有譜，高階鏡頭趨勢不變，利基點穩固。