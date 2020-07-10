廣達報喜 筆電出貨帶勁

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北報導
圖／經濟日報提供
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電子代工大廠6月業績表現出爐，廣達6月營收創今年新高，第2季筆電出貨也寫下單季新高，第3季預期再戰新高，是今年成長動能最強的筆電廠。仁寶6月營收則連續兩個月衰退，主要是受筆電缺料影響出貨，但非筆電產品第3季仍持續兩位數成長。

廣達6月營收達934.71億元，較上月微增0.1%、年增18.4%，為近七個月新高，第2季營收達2,702.16億元，季增 42.0%、年增近一成，今年前六個月營收4,604.8億元，年減1.4%。

廣達6月筆電出貨量為520萬台，月增10.6%、年增52.9%，第2季筆電出貨達1,450萬台，較首季近乎翻倍，季增98.6%、年增66.6%，並創單季出貨量新高，累計今年前六月出貨2,180萬台。

廣達表示，筆電出貨強勁，主要是受到Chromebook需求帶動，Chromebook占整體出貨比重第1季不到兩成，第2季上升超過三成，Chromebook主要是為了教育市場，由於疫情影響，遠距教學遠距上班興起，意外造成Chromebook在市場熱賣。

展望第3季，廣達表示，雖然第2季筆電出貨量基期已高，但第3季仍有機會再戰新高，主要是進入傳統出貨旺季，且有新客戶、新產品加入，較令人擔心的是，有些小零件IC產品缺貨，可能會影響一點出貨量。至於伺服器產品，仍是持續成長，廣達從來沒有看不好。

仁寶6月營收達816.98億元，站穩800億元大關，月減6.8%、年減5%，第2季營收達2,636.53億元，季增44.8%、年增4.4%，今年上半年營收4,457億元，年減3%。

仁寶受部分零組件缺料影響，6月筆電出貨400萬台，月減4.76%、年減13.04%，第2季筆電出貨1,250萬台，季增60.2%、持平去年，累計前六個月筆電出貨2,030萬台，非個人電腦方面，受惠遠距商機、客戶庫存回補，需求維持高檔，其中教育平板出貨強勁。

展望未來，仁寶指出，第2季受惠遠端工作、遠距教學，商用、教育產品客戶追單力道強勁，整體基期墊高，第3季筆電出貨將比第2季小幅衰退，回到過往第3、4季水準。

筆電 營收

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