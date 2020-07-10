微星、技嘉 Q2業績締新猷

主機板廠微星、技嘉第2季業績均繳出亮麗佳績。微星昨（9）日公布6月營收達137.79億元，創歷史新高，第2季營收也創單季新高，主因宅經濟發燒，帶動自有品牌出貨強勁。技嘉6月營收雖比前一月下滑，但上季營收同樣為單季新紀錄。

展望第3季，微星表示有機會持續成長。技嘉認為旺季可期，營運將維持高檔。

微星6月營收月增25.8%，年增60.8%，今年上半年營收638.41億元，年增14.7%。第2季營收353.37億元，季增24.1%，年增35.1%。

微星董事長徐祥先前表示，電競筆電，創作者筆電，主機板，顯示卡，甚至液晶監視器等產品需求都很暢旺，帶動第2季營收創同期新高，隨著歐美陸續解除封城，將迎接傳統旺季。

展望第3季，徐祥指出，下半年包含英特爾、超微 與輝達都將推新品，初估至少十幾款筆電陸續上市，新品單價高，有助提升營收與產品毛利，相關產能也已準備好，樂觀看待旺季效應，有機會營收可以再往上。

技嘉6月營收71.09億元，月減6.8%、年增92.6%，第2季營收209.09億元，季增21.3%、年增69.7%，創單季新高。今年前六月營收達381.43億元，年增34.5%。

技嘉表示第2季顯卡、主板、伺服器出貨優於預期，在電競商機、新品帶動下，第3季估持平或優於第2季。

筆電方面，技嘉指出，短期筆電需求強勁，部分機種供不應求，目前生產、追單比較困難，零組件方面，雖然上半年有缺料狀況，但已逐步緩解，目前產能利用率仍維持高檔。