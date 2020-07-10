聯合再生處分資產 賺3.5億

聯合再生為整合產能，昨（9）日董事會通過處分竹南科北一路廠房，交易金額10.4億元，預計今年底前完成交易，處分利益約2.4億元。董事會也通過出售新日泰能源股權，交易金額約7.1億元，處分利益1.1億元，合計二項處分利益共約3.5億元。

聯合再生積極轉型，發展模組品牌及太陽能系統電站業務，為整合產能、活化資產，董事會通過處分竹南科北一路廠房，交易人為台灣光罩，交易金額約10.4億元，預計處分利益約2.4億元。此筆交易今年底前完成，可望有效降低負債、未來折舊及利息費用，增強財務結構。

至於出售新日泰能源股權案，交易人為國泰人壽或其關係企業，交易金額7.1億元，處分利益1.1億元，預計今年第3季完成交易。

聯合再生表示，新日泰能源成立於2016年，目前資本額為15億元，新日泰能源專注國內太陽能電站之投資、興建與營運，持有約98個案廠。由於新日泰能源已完成聯合再生之階段性任務，聯合再生為有效運用資金，並進行國內更多案場之開發及投資，決定出售新日泰能源股權予國泰人壽或其關係企業。