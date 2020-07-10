大聯大Q2營收 歷史次高

半導體通路大廠大聯大（3702）於昨（9）日公布6月業績，第2季業績站上單季歷史次高，法人預期該公司第3季業績將持續增溫。大聯大昨日也公布，總共收購台驊股權數量約1.01萬張，占台驊股權約8.63％，不到最高的20％股權目標，仍成為最大單一股東。

大聯大從6月19日至7月8日公開收購台驊股權，5月28日宣布以每股28元價格公開收購台驊股權，溢價約16.1%，預計最低收購5％股權，最高收購數量為23,432張，占台驊股權約20％。台驊股價逐步墊高，7月3日更大漲逾8％，收在30.55元，大聯大7月4日將公開收購價格從28元提高為32元，溢價幅度約4.7％。

大聯大6月合併營收為473.5億元，月增約1.4％，年增逾一成，帶動第2季合併營收為1,498.1億元，季增逾14％，累計上半年合併營收為2,808.5億元，年增16.5％。

法人指出，大聯大第2季業績亮眼，主要是隨著5G基地台逐漸廣布，帶動相關手機需求，還有企業與家庭用戶持續投資建置遠端工作與教學環境等需求，帶動筆電、PC、網通暨週邊設備、伺服器及雲端等硬體出貨持續暢旺。

另一家半導體通路商文曄也公布6月合併營收約237.6億元，月增約3％，第2季合併營收約為747億元，季減4％，上半年累計合併營收為1,521.99億元，年增約7%。