6月營收／敦泰月增44％ 拉貨力道強

IC設計廠商敦泰（3545）於昨（9）日公布6月營收，比5月大增逾四成，但整體第2季業績仍小減；法人估計第3季營收有望呈現季增。

敦泰受惠於主要客戶重啟拉貨力道，6月合併營收為10.77億元，月增幅度達44.2％，第2季合併營收為27.67億元，季減4.8％，累計上半年合併營收為56.77億元，年增50.2％。法人指出，該公司第2季業績受到新冠肺炎疫情影響，原先悲觀看法甚至認為可能季減二到三成，不過6月表現優於預期，因此推動整體業績最後僅小幅季減。

敦泰6月包括觸控與驅動整合IC（IDC）、觸控IC等產品出貨量都較5月明顯成長，尤其IDC業務受惠於智慧型手機主力客戶拉貨力道顯著增溫，使得該公司IDC產品的6月出貨量，創下單月歷史新高，並推升其上半年IDC累計出貨量已約達1億顆，接近去年全年的水準。至於驅動IC產品方面，則呈現小幅下滑。

法人認為，原估計敦泰今年IDC出貨量約達1.8億顆，在上半年已達1億顆的情況下，進度超前，未來全年相關出貨量不排除有上修空間。

展望後續營運，在IDC業務持續暢旺，加上驅動IC、觸控IC、OLED觸控IC等業務在本季都可能增長的情況下，法人表示，敦泰本季業績應會回到成長軌道，但增長幅度還需取決於疫情與整體市場情況。