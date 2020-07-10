燿華6月營收月增16％ 漸走出谷底

PCB族群6月營收陸續公布。蘋果PCB供應商燿華（2367）昨（9）日公布單月營收7.92億元，月增16.2%，年減58.6%。利基PCB供應商高技昨公布6月營收約2.14億元，月減7.7%，年增11.3%。今年第2季營收6.67億元，創單季新高，季成長16.6%，年成長19.6%。

燿華昨日表示，展望第3季營運力求走出谷底，在新品應用包含耳機、手機等挹注下，消費電子仍有旺季氣氛，至於車用電子仍要觀察後續歐美市場情況。

燿華的上海展華遷廠，目前相關設備全數移轉完畢，人力同步完成調度，進度比預期來的快，燿華計畫，後續補償尾款按照搬遷程序將在第3季提出申請，最快能在第4季認列相關補償。

高技昨日則指出，今年第2季營收創下單季歷史新高，第3季觀察與第2季持平，主要是近年電工應用比重提升，下半年能否較上半年成長，看車用部分的需求復甦情況。

高技先前預告，內部持續評估關於泰國布局，不過目前生產仍以台灣為主，公司並評估關於泰國設立據點的計畫。

在產能提升上，高技規畫，第3季開始單站瓶頸製程生產產能優化提升20%，能降低生產成本，至於實際情況仍看客戶需求而定。另外電鍍線投資擴產在驗收階段，最快今年第3季將能提升生產效率。