6月營收／精元月增13％ 單月新高

筆電鍵盤大廠精元（2387）昨（9）日公布6月營收18.64億元，月增13.14%，為單月新高，主要受惠美系筆電大客戶新機種出貨點火，單季營收以52.2億元同步改寫新猷，季增90.3%。法人預估，精元第2季營收衝新高，加上人民幣走貶激勵，確定獲利，且每股獲利應有逾1元水準，將進一步弭平首季虧損，上半年轉為獲利。

精元昨天股價收44.95元，上漲0.2元，外資法人擴大買超566張。精元6月營收年增58%，累計今年上半年營收79.46億元，年增41.8%。精元表示，主要因疫情居家辦公及客戶NB新機型導入出貨量增加，連帶鍵盤出貨量增加。

由於美系筆電大客戶拉貨動能未減，外界預期，精元第3季旺季有望維持高檔水準。

因新冠肺炎停工衝擊，精元成本上揚，今年首季稅後淨損8,165萬元，連兩季虧損，每股淨損0.43元。不過，首季來自業外因人民幣貶值匯兌收益，進帳3,000餘萬元。

法人表示，蘋果新款Mac Pro的鍵盤設計重新改為原來的「剪刀腳鍵盤(Scissor Keyboard)」設計，精元去年為此投入龐大資本支出支應，但重返蘋果供應鏈，為營收注入強勁動能。精元表示不評論單一客戶訂單動態。

精元生產重鎮都在中國大陸，共有吳江、東莞、重慶等五座，改善自動化及低耗能設備部分產線，去年全年資本支出達18.61億元。