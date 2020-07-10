6月營收／達邁月增13％ 博智月減4.5％

IPC與伺服器用板供應商博智（8155）昨（9）日公布6月營收2.71億元，月減4.5%，但年成長62.5%，挹注今年第2季營收創單季新高，但對第3季保守。因今年接單成長，累計今年前六月營收達15.69億元，年成長79.7%。

軟板上游PI薄膜供應商達邁昨公布6月營收約1.39億元，月增13.6%，年減約2%，達邁仍力求下半年旺季表現。

展望未來，博智昨日提到，初步觀察7月和6月差異不大，整體營運比去年同期改善，不過因為終端庫存去化較預期慢，因此7、8月不見得跟第2季一樣樂觀，第3季初步看來沒那麼旺，保守看待。

博智生產基地在桃園龍潭，月產能最大約在60萬呎，去年在去瓶頸與添購設備之下小幅提升產能，持續積極配合高階IPC鎖定大於20層板的應用出貨，在去瓶頸下今年產能持續小幅提升。

博智訂單能見度方面，由於伺服器與IPC應用庫存去化，目前約在4周至5周，博智觀察，美中貿易戰、海外新冠病毒疫情多少影響應用，和庫存去化也有關係。