華碩業績 攀兩年半高點

品牌廠華碩（2357）受惠「宅經濟」需求持續暢旺，昨（9）日公布6月集團營收394億元，年增28%、月增也高達30%，單月營收一口氣來到兩年半以來新高。

華碩6月品牌營收為366億元，年增30%、月增33%。第2季集團營收合計為923億元，年增24%、季增高達30%，也為近三年以來同期高點；第2季品牌營收合計為841億元，年增28%、季增34%。

華碩表示，第2季市場需求持續暢旺，帶動第2季品牌營收大幅成長，電腦類產品的營收年增率超過20%，板卡類產品的營收年增率超過30%，產品銷售暢旺及營收的經濟規模提升，亦有助於提升獲利率。

展望第3季，華碩指出，第3季依目前接單狀況，可望維持穩健出貨動能，遠距工作及遠距教學的需求將延續，東南亞地區於經濟重啟後亦湧現補貨需求，隨多項新機種於第3季上市，亦有助於推升換機需求。

因新冠肺炎疫情擴散、推升居家辦公需求夯，也帶動日本筆電銷售持續強勁，其中華碩在日本6月份銷售增幅達88.6%，居前6大廠之冠，優於蘋果、聯想。相較於NEC等日本當地廠商銷售大多陷入微減或是微增，華碩等海外廠商銷售則呈現大幅成長。

日本IT相關調查公司BCN 8日公布調查報告指出，因武漢肺炎疫情、推升居家辦公需求呈現急速增長，帶動2020年6月日本筆電銷售量較去年同月大增23.5%，增幅雖較5月的51.2%縮小、銷售表現仍持續強勁。