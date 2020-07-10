網通廠 6月營收勁揚

網通廠6月及第2季營運明顯回溫，友訊（2332）、智邦、中磊、正文6月營收均為今年以來最高；中磊及正文單季營運回溫最明顯，正文第2季單季營收季增114%，成長最大，中磊第2季營收季增率也達36%。法人認為，今年下半年網通廠營運表現可望優於今年上半年。

正文6月營收近19.3億元，月增6.4%，年減1.7%，第2季營收達56.5億元，季增114%，累計前六月營收82.88億元，年減16%。

正文表示，由於新產品及新客戶帶動營收成長，第2季已擺脫第1季受新冠肺炎疫情停工影響，因此從第2季開始營收逐漸回升到高檔水準，下半年營收有機會持續成長動能。

中磊6月營收36.3億元，較去年同期大幅成長44%，較上月營收成長19%，創下公司歷史次高紀錄，也是今年單月營收最高。累計第2季合併營收達92.5億元，年增38%，季增36%，累計前6月營收為160.5億元，年增22%。

品牌廠友訊昨日公布6月營收13.39億元，月增29.5%，年減4.7%，單月營收為今年最高，第2季單季營收31.9億元，季減13%，累計上半年營收68.63億元，年減16.8%。

智邦6月合併營收為47.9億元，年增9%，月增27%，單月營收為今年最高，累計上半年營收243.5億元，年減2.3%。

智易6月合併營收26.20億元，較上月增加6.9%，較去年同期減少9.8%。累計上半年營收150.9億元，年減13.6%，是歷年同期次高紀錄。

法人表示，近年網通廠雖轉移生產基地，擴大在台灣及東南亞投資，生產端受到疫情影響較小，但上半年整體供應鏈供貨狀況及經濟狀況等，仍影響網通產業營運表現。