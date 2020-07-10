聯詠、穩懋 外資升目標價

美銀證券最新報告，看好韓廠LCD產能關閉，聯詠（3034）驅動IC加速出貨，伴隨大陸OLED驅動晶片需求提高，聯詠獲利進一步提升，目標價從260元拉高到340元。高盛證券則看好中國大陸衝刺5G基地台布局，砷化鎵大廠穩懋保持高成長，目標價提高到355元。

美銀證券指出，韓國LCD產能縮減，對聯詠帶來兩利多，首先是LCD面板供需平衡，報價反彈，有利驅動IC單價成長，其次是大陸面板廠京東方、TCL市占增加，也有助聯詠出貨。2020-2022年聯詠的LDDIC收入預期複合成長13%。

美銀表示，大陸OLED崛起，驅動晶片需求增長，也提供聯詠大好機會。預估2019-2022年OLED DDI收入將複合成長83%，貢獻聯詠每股純益（EPS）達3.7元。聯詠也積極開發指紋觸控方案，未來有潛力整合到驅動、觸控和FP感測器等晶片。美銀預估，聯詠第2季EPS可達4元，今、明、後年EPS提高到15.8元、17.4元、19.3元。

高盛表示，因應美國新禁令，華為第3季對穩懋下單更積極，配合大陸5G基建與3D感測需求轉強，推估穩懋單季營收將比第2季成長5%。最近穩懋股價表現疲弱，應是市場擔心華為禁令衝擊，然而穩懋長線受惠手機升級趨勢不變，尤其明後年5G、ToF及大中華強勁的PA需求挹注，獲利複合成長率上看20%。今、明、後年EPS推估14.2元、17.05元、20.3元，目標價從325元提高到355元。