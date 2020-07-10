6月營收／精誠月增36％ 聚碩月增20％

企業加速數位轉型，加上疫情期間的遠距辦公需求，推升資訊服務業營收成長。根據統計，精誠（6214）、聚碩、零壹等6月營收都創下今年新高，精誠無論是單月或上半年都創歷來同期新高。

精誠昨（9）日公布6月合併營收22.66億元，月增36.6%，年增一成。上半年營收116.2億元，年增12%，也創同期新高。

零壹6月營收9.47億元，為今年新高，月增2.5%、年增47.8%。累計上半年營收51.3億元，年增25.2%。

聚碩6月營收14.38億元，為今年新高，月增兩成，年增33.5%；累計上半年合併營收70.63億元，年增14.9%。

神達投控昨天公布6月營收42.75億元，月增15.8%、年增一成。主要來自伺服器資料中心的成長，同時神達數位車用業務也逐漸復甦。