聽新聞
test
0:00 / 0:00

6月營收／精誠月增36％ 聚碩月增20％

經濟日報 / 記者何佩儒／台北報導

企業加速數位轉型，加上疫情期間的遠距辦公需求，推升資訊服務業營收成長。根據統計，精誠（6214）、聚碩、零壹等6月營收都創下今年新高，精誠無論是單月或上半年都創歷來同期新高。

精誠昨（9）日公布6月合併營收22.66億元，月增36.6%，年增一成。上半年營收116.2億元，年增12%，也創同期新高。

零壹6月營收9.47億元，為今年新高，月增2.5%、年增47.8%。累計上半年營收51.3億元，年增25.2%。

聚碩6月營收14.38億元，為今年新高，月增兩成，年增33.5%；累計上半年合併營收70.63億元，年增14.9%。

神達投控昨天公布6月營收42.75億元，月增15.8%、年增一成。主要來自伺服器資料中心的成長，同時神達數位車用業務也逐漸復甦。

營收 精誠

延伸閱讀

精誠6月營收22.66億元 創歷來同期新高

資服業好旺 精誠上半年營收創新高

精誠帶量走揚 盤中攻88.7元波段高點

聚碩6月業績創歷年單月新高 大漲慶賀

相關新聞

華碩業績 攀兩年半高點

品牌廠華碩（2357）受惠「宅經濟」需求持續暢旺，昨（9）日公布6月集團營收394億元，年增28%、月增也高達30%，單...

網通廠 6月營收勁揚

網通廠6月及第2季營運明顯回溫，友訊（2332）、智邦、中磊、正文6月營收均為今年以來最高；中磊及正文單季營運回溫最明顯...

6月營收／聯強 月增21％

聯強國際（2347）自結6月合併營收290億元，月增21%，年增14%，連續兩個月成長，也為今年單月新高。

群創、彩晶 6月營收報捷

面板廠6月營收昨（9）日出爐，群創（3481）單月營收241.83億元，月增9.7%，是近20個月新高；友達216.07...

6月營收／眾達月增4％ 續創新高

眾達科技（4977）昨（9）日公告6月合併營收達2.91億元，月增近4.8％，年增近44.5％，續創歷史新高。眾達表示，...

6月營收／精誠月增36％ 聚碩月增20％

企業加速數位轉型，加上疫情期間的遠距辦公需求，推升資訊服務業營收成長。根據統計，精誠（6214）、聚碩、零壹等6月營收都...

6月營收／達邁月增13％ 博智月減4.5％

IPC與伺服器用板供應商博智（8155）昨（9）日公布6月營收2.71億元，月減4.5%，但年成長62.5%，挹注今年第...

燿華6月營收月增16％ 漸走出谷底

PCB族群6月營收陸續公布。蘋果PCB供應商燿華（2367）昨（9）日公布單月營收7.92億元，月增16.2%，年減58...

6月營收／敦泰月增44％ 拉貨力道強

IC設計廠商敦泰（3545）於昨（9）日公布6月營收，比5月大增逾四成，但整體第2季業績仍小減；法人估計第3季營收有望呈...

大聯大Q2營收 歷史次高

半導體通路大廠大聯大（3702）於昨（9）日公布6月業績，第2季業績站上單季歷史次高，法人預期該公司第3季業績將持續增溫...

6月營收／精元月增13％ 單月新高

筆電鍵盤大廠精元（2387）昨（9）日公布6月營收18.64億元，月增13.14%，為單月新高，主要受惠美系筆電大客戶新...

聯詠、穩懋 外資升目標價

美銀證券最新報告，看好韓廠LCD產能關閉，聯詠（3034）驅動IC加速出貨，伴隨大陸OLED驅動晶片需求提高，聯詠獲利進...

熱門新聞

大同董事改選翻盤！經濟部駁回大同公司變更登記

台積電開高後一度飆上天價347元 市值8.99兆

合一 5月每股賺0.5元

大同之亂 投保中心對經營權女王陳錦旋開刀

台股拚12千金 法人點將

經濟解析／台積電飆天價 還可以買嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。