群創、彩晶 6月營收報捷
面板廠6月營收昨（9）日出爐，群創（3481）單月營收241.83億元，月增9.7%，是近20個月新高；友達216.07億元，月減0.6%；彩晶13.77億元，月增9.2%；凌巨5.91億元，月增0.3%。展望下半年，若全球疫情趨緩，可望迎來傳統旺季。
電視品牌廠拉貨力道強勁，推升面板7月報價續揚，面板廠昨天公布的6月業績大都站上高點，群創6月合併營收241.83億元，月增9.7%，年增13.5%；6月大尺寸合併出貨量1,176萬片，月增2.1%，創近年單月新高；中小尺寸合併出貨量2,853萬片，月增20%，也是今年新高。
群創第2季合併營收668.83億元，年增5.9%，季增32.7%，是近六季新高。其中大尺寸合併出貨量3,366萬片，季增33.3%；中小尺寸合併出貨量7,650萬片，季增32.2%。累計上半年合併營收1172.75億元，年減4.7%。
友達6月合併營收216.1億元，月減0.6%，年減11.2%。6月大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等超過1,099萬片，月增6.3%。中小尺寸面板出貨量超過967萬片，月增0.9%。
友達第2季營收635億元，季增18.3%，年減9.4%，為近三季新高。單季大尺寸出貨量3,071萬片，季增37%，年增13%。中小尺寸出貨量2,909萬片，季減1.5%，年減11.9%。累計今年上半年合併營收1171.9億元，年減14.3%。
瀚宇彩晶6月合併營收3.78億元，月增9.2%，年減7.2%，為近六個月新高。6月中、小尺寸面板出貨量4,242萬片，月減7%。大尺寸監視器面板及自有品牌產品出貨量21.8萬片，月增21.8%。第2季合併營收36.57億元，季增7%，年減14.2%。累計上半年合併營收70.74億元，年減5.9%。
凌巨6月合併營收5.9億元，月增0.3%；年減28.3%。第2季合併營收17.8億元，季增14.2%，年減28.1%。今年上半年合併營收33.39億元，年減24.3%。
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