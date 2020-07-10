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6月營收／眾達月增4％ 續創新高
眾達科技（4977）昨（9）日公告6月合併營收達2.91億元，月增近4.8％，年增近44.5％，續創歷史新高。眾達表示，主要是應用在企業儲存區域網路（SAN）的32G光收發模組產品出貨成長，占營收比重已躍為最主要產品，100G單通道光收發產品出貨量亦放大。眾達今年上半年營收14.74億元，年增24.9%，也創歷史同期新高。
眾達表示，新冠肺炎疫情加速消費者對頻寬的需求，光通訊網絡由於速度快的特點，符合現代通信的需求，其中光電信號轉換是光通訊網絡的關鍵，光收發模組是關鍵元件，是需求成長最快速的光通訊元件之一。
眾達表示，巨量資料處理中心建置及5G基礎建設開始布建，是推升高速光收發模組成長的主要動能，亦帶動今年訂單增加、產能滿載，大陸蘇州廠復工後，必須加班因應客戶需求，馬來西亞檳城新廠雖受疫情影響，尚未發揮效益，但生產線與測試設備進駐，量產動作已就緒。
眾達對下半年營運持樂觀審慎看法，業績逐季上揚可期，將持續開發更高速的光收發模組產品，重點投入100G光收發模組放量，檳城廠運作順暢，以及新竹廠高階雷射封裝產品量產，預期下半年均可陸續現。
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