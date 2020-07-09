面板雙虎6月營收冷熱不同調 群創交出雙增成績
面板雙虎6月營收出爐，出現單月冷熱不同調，友達6月合併營收216.1億元，月減0.6%，年減11.2%；群創(3481) 6月合併營收242億元，月增9.7%，年增13.5%。
友達累計今年第2季合併營收635億元，季增18.3%，年減9.4%；6月整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等超過1,099萬片，較5月增加6.3%。中小尺寸面板出貨量超過967萬片，較5月增加0.9%。
群創第2季合併營收669億元，年增5.9%，季增32.7%。大尺寸合併出貨量共計3,366萬片，與第1季出貨量2,526萬片相比增加33.3%；中小尺寸合併出貨量共計7,650萬片，與第1季出貨量5,787萬片相比增加32.2%。
另外，凌巨6月合併營收5.9億元，月增0.27%，年減28.29%；第2季合併營收為17.8億元，季增14.24%；累積今年1至6月合併營收33.39億元，年減24.32%。
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