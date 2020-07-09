資服業好旺 精誠上半年營收創新高

摩根大通最新報告，彙整IC設計大廠聯發科（2454）營運四利多，包括華為、小米等5G手機訂單強於預期，聯發科下半年表現將比預期優異。上修聯發科目標價至750元，為Aletheia資本喊出千元之後、外資圈對聯發科的第二高目標價。

2020-07-09 10:10