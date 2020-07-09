資服業好旺 精誠上半年營收創新高
精誠（6214）今（9）日發布今年6月合併營收22.66億元，創單月營收新高，月增36.6%，年增10.14%；第二季合併營收58.65億元，季增1.9%；上半年合併營收116.23億元，年增12.13%，亦為歷史新高。聚碩（6112）、零壹（3029）日前揭曉第二季表現，也雙雙優於第一季，業界人士認為，這凸顯資訊服務業受惠數位轉型，景氣正熱趨勢。
精誠指出，6月營收貢獻主要來自金融業、科技製造業與政府專案驗收認列，像是中、南部政府單位的大型專案建置規劃與加值服務提供，還有金融業客戶因應數位轉型而生的系統升級與軟體服務案，都為營收帶來成長。
展望下半年，國內疫情雖逐步趨緩，海外疫情控制狀況仍有待努力，遠距辦公相關需求仍有很大的成長空間；而駭客攻擊事件頻傳所促動的資安需求、以及高科技製造業為確保業務營運持續的虛擬化平台商機，也預期將帶動另一波成長動能。
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