宅經濟發酵 華碩第二季品牌營收年增28%

PC品牌大廠華碩（2357）第二季受惠「宅經濟」需求持續暢旺，帶動品牌營收大幅成長，PC、板卡產品出貨皆大幅提高，累計第二季品牌營收合計為84億、年增28%。

華碩今（9）日公佈6月集團營收394億、年增28%，6月品牌營收為366億、年增30%。第二季集團營收合計為923億、年增24%，第二季品牌營收合計為84億、年增28%。

華碩表示，第二季市場需求持續暢旺，帶動第二季品牌營收大幅成長，電腦類產品的營收年增率超過20%，板卡類產品的營收年增率超過30%，產品銷售暢旺及營收的經濟規模提升，亦有助於提升獲利率。

展望第三季，華碩指出，第三季依目前接單狀況，可望維持穩健出貨動能，遠距工作及遠距教學的需求將延續，東南亞地區於經濟重啟後亦湧現補貨需求，隨多項新機種於第三季上市，亦有助於推升換機需求。