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歐系外資大幅上調瑞昱目標價至415元 盤中再飆天價

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

瑞昱（2379）6月合併營收60.79億元，月增6.16%，年增21.56%，創歷史新高，第2季單季與上半年也同創新高，歐系外資最新報告重申優於大盤表現評等，目標價由300元調高至415元；瑞昱今（9）日以362元開高，一度拉升至377.5元，刷新歷史新高價，盤中漲幅5.36%。

瑞昱6月合併營收60.79億元，創下月增及年增雙增之外，也創歷史新高，第2季合併營收173.4億元，累計上半年合併營收332.66億元，年增18.7%；法人看好瑞昱第3季有機會持續成長，季增高個位數，預估下半年將比上半年優，今年整體業績可望雙位數成長。

繼美系外資首評瑞昱給予加碼評等，目標價上看380元後；歐系外資最新報告調高瑞昱今年營收成長率，由原預估年增7%調高到年增13%，同時調高今明年每股盈餘預估，調幅11.6%，分別達14.5元、17.85元，重申優於大盤表現評等，目標價一口氣調高到415元。

歐系外資主要看好瑞昱下半年新品挹注下，毛利將提高，持續成長將支撐重新評價行情(re-rating)；歐系外資表示，瑞昱第2季營收季增8.9%，達到財測高標，主受惠於真無線藍牙耳機、電視及物聯網晶片需求反彈，另外，電腦周邊產品則是受惠於居家辦公需求。

歐系外資表示，在產品組合改善下，預估瑞昱第2季毛利率可回升到42~44%；歐系外資預估瑞昱第3季營收將季增5%，較市場推估與第2季持平優。

瑞昱 營收 真無線藍牙耳機 物聯網 居家辦公 毛利率

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