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譜瑞6月、單季營收同創高 股價再次登峰

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導

IC設計四千金譜瑞-KY（4966）6月及第二季營收同創新高，今（9）日股價再次改寫歷史新高，盤中一度來到1,170元，漲幅7.34%。下半年進入譜瑞旺季，在蘋果新品推出訂單帶動，法人預期第三季營收可望再戰新高，維持雙位數成長態勢不變。

譜瑞公布6月營收13.44億元，月增11.74%、年增44.86%，三度改寫歷史新高，第二季營收36.32億元，季增22.6%、年增28.59%，單季營收同步創高，表現優於法人預期，主要受惠於宅經濟帶動eDP T-CON、SIPI及USB等高速傳輸介面需求上揚；累計前6月營收65.94億元，年增15.4%。

5G正式進入商轉，對影音檔案容量快速放大，AI應用也為伺服器帶來龐大的資料處理量，資料在高速傳輸時對Retimer的需求必要性提升，譜瑞PCIe 4.0的時序重整晶片今年可望開始貢獻營收。而英特爾Ice Lake伺服器處理器也將在下半年開始生產，將刺激對PCIe 4.0 Retimer需求，在有利均價與毛利率提升。

營收 譜瑞

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