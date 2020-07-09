四家喊逾700元！小摩看聯發科 目標價升上750元

摩根大通最新報告，彙整IC設計大廠聯發科（2454）營運四利多，包括華為、小米等5G手機訂單強於預期，聯發科下半年表現將比預期優異。上修聯發科目標價至750元，為Aletheia資本喊出千元之後、外資圈對聯發科的第二高目標價。

聯發科今天漲多拉回，盤中一度跌逾2%，不過愈來愈多外資看好表現，除了Aletheia資本和摩根大通，野村和美銀也已經喊到700元，多達四家外資看好聯發科衝破「七字頭」700元大關。

摩根大通半導體產業分析師哈戈谷表示，聯發科營運匯聚四大利多，評價可望挑戰3G升級的18倍頂峰本益比，包括一、下半年華為、OPPO、VIVO、小米5G晶片投單更積極，二、明年上半年，聯發科有望打入華為新旗艦機種，三、遊戲機熱賣和Google開發AI專用晶片（ASIC），將推升非手機業務更強，四、轉投資的星宸科技、唯捷創芯（Vanchip）很有機會掛牌A股，讓聯發科業外收益也有斬獲。

哈戈谷指出，受惠5G需求提升，聯發科第3季中階和高階天璣600系列、800系列買氣可期，預估單季營收將比第2季成長17%，全年出貨的5G晶片達到4,500萬顆。此外，隨著PS5等遊戲機推出，以及Google AI晶片放量，非手機晶片也將逐步成長。

哈戈谷表示，聯發科明年展現更大的成長性，除了5G晶片出貨上看1.84億顆，晶片單價在缺乏海思的競爭下，跌幅也有限（預估年減24%）。隨海思晶片用罄，聯發科可望拿下多數華為單，成為中國5G晶片的最大供應商，其次才是高通、展訊。

摩根大通預估，聯發科明年在非華為的中國手機品牌，囊括四到五成份額，聯發科涵蓋低到高階的完整產品線，是吸引客戶的最大吸引力。整體推估聯發科明年營收將躍升36%之多。

至於研發成本，摩根大通認為，由於聯發科加大特殊專用晶片和網通晶片的開發，明年毛利升幅不會像營收那麼大，但也有16%左右的增幅，推算每股純益（EPS）將挑戰成立以來最佳的35元。

哈戈谷補充，聯發科唯一的營運風險，是台積電若取得供貨華為的特殊獲准，成長性將被下修，但在非華為品牌的潛力依舊可觀。其最新對聯發科今、明、後年EPS預測，達到20.3元、35.7元、39.2元。