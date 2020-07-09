聯發科市值 緊追鴻海

經濟日報 / 記者鐘惠玲／台北報導
手機晶片廠聯發科。 本報資料照片
手機晶片廠聯發科。 本報資料照片

在外資喊出千金目標價的激勵下，聯發科昨（8）日股價盤中衝上674元，改寫18年來新高，終場收661元，上漲43元，總市值達1.05兆元，僅次於台積電與鴻海。依照鴻海總市值1.2兆來估算，若聯發科股價持續走揚，漲至760元以上，將有機會超車鴻海。

聯發科近期股價強漲，依據最新年報，董事長蔡明介及其配偶共持股逾8.4萬張，概算市值達557億元，蔡明介身價自今年以來受惠聯發科「股漲」，增加近90億元。

在法人資金力拱下，聯發科昨天居台股上市成交值之冠，不過，外資昨天逢高調節，賣超3,676張，是2月25日以來，外資單日最大賣超，三大法人合計對聯發科持股比重跌破七成。

根據聯發科年報，蔡明介持股逾4.1萬張，妻子李翠馨持有超過4.3萬張，以昨日收盤價計算，兩人持股總市值557.76億元。根據申報資料，蔡明介今年以來持股張數無變化，聯發科去年封關價為443.5元，到昨日收盤為止，今年以來蔡明介身價上漲89.7億元。

近日外資喊出聯發科目標價上千元，看好聯發科不只可拿下華為轉來的訂單，也可爭取其他陸系品牌青睞，明年在中國大陸5G市場的市占率可能高達五成至六成。

雖然轉單題材有很大想像空間，但也有業界人士指出，美方箝制華為與海思，政策上不太可能只讓非美企如聯發科得利，讓美企如高通眼看生意被別家業者端走，後續5G晶片市場發展變化還很難說。

聯發科 蔡明介

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