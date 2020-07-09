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6月營收／洋華+33％ 7個月高點
觸控面板廠洋華（3622）昨（8）日公告6月營收達1.14億元，月增33.1%，年增67.9%，創近七個月新高；累計今年上半年營收3.54億元，年增6.1%。
展望未來，洋華指出，上半年光電產品需求低於預期，第3季訂單能見度不明朗，但會努力拚業績，估計第4季需求將緩步回升，目前歐美營收比重約三成，其餘七成為台灣及其他亞洲地區。
據了解，洋華光電產品正逐步降低消費性比重，並往工控、醫療、車載產品深耕發展，目前消費與工控營收比重從去年的4：6，轉變成今年2：8。其中醫療產品近期在疫情帶動下，包含呼吸器、手術室觸控螢幕等均有新的訂單需求，營收占比約6%至7%。
在機電產品方面，洋華目前主要客戶是台灣內需廠商，終端客戶為台電，訂單能見度也相當高，即使上半年有疫情因素，但全年訂單變化不大，加上看好台灣今年風電發展、電纜地下化，將帶動高壓、超高壓接頭等機電產品需求，估計下半年營收將較上半年倍增。
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