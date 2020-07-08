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【土博出頭天1】「缺野心只想低標畢業」他點出土博找不到教職原因

背光模組廠6月營收報喜 瑞儀創11個月新高

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹即時報導

背光模組廠瑞儀（6176）、達運今（8）日同步公告今年6月合併營收，瑞儀51.48億元，月增3.4% ，年增15.3%，來至近11個月單月新高。達運12.64億元，月增13.6%，年減11.6%，為近9個月的新高。

瑞儀6月各產品線出貨，行動裝置（包括手機及平板電腦用）背光模組出貨量為588.5萬片，月減4.8%；筆記型電腦及監視器用的IT背光模組出貨量255.2萬片，月增5.9%；電視用背光模組出貨量0.7萬片，月減22.2%，合計背光模組出貨量為1,059萬片，月減0.3%。

瑞儀累計今年第二季合併營收152.32億元，季增77.8%，年增17.4%，為近五季新高。累計上半年合併營收237.99億元，年減14.5%。

達運累計今年第二季合併營收33.18億元，季增22.8%，年減19.9%，為近三季新高。累計今年上半年合併營收60.19億元，年減28.7%。

背光模組 營收

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