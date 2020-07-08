高速傳輸、光通訊雙題材帶動 嘉基股價創掛牌新高

高速傳輸連接線嘉基（6715）受惠於遠距辦公與視訊帶動 Thunderbolt3 高速傳輸線出貨量增，加上伺服器光通訊傳輸需求不斷增加，下半年營運優於上半年，法人預期今年營收雙位數成長，今（8）日股價刷新掛牌以來新高，盤中一度來到174元，漲幅9.43%。

嘉基目前是 Thunderbolt3 高速傳輸線唯二供應商，隨著居家辦公帶動筆電及周邊產品需求量增，Thunderbolt3 高頻傳輸線出貨量大增，今年在中國客戶將加速導入，商用筆電出貨量規模與美系客戶相去不遠，是推動年營運成長重要來源之一，法人預期今、明兩年高速傳輸線材將大幅成長。

另外，光通訊類產品，嘉基目前出貨以25G與100G短距離傳輸光主動傳輸線為主，主要為美系處理器大客戶，隨著該客戶在北美資料中心伺服器滲透率不斷攀升，嘉基大幅受惠於伺服器需求，下半年進入出貨高峰期。