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雙利多加持 消費電子股後市看俏

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

振興三倍券即將於7月15日開始使用，可望刺激民眾消費力道，加上在暑假過後，各級學校將陸續開學，可望進一步推動開學需求，根據統計，近期法人買盤卡位的消費性電子股有台達電（2308）、緯創、微星等，相關個股可望躍居為交投熱點。

根據以往經驗，第3季國內外都有開學需求訂單，以往會拉抬電子零組件等採購需求，包括DRAM、主機板、筆記型電腦（NB）、電子製造服務（EMS）等，可望受會雙利多加持，在營運面有機會繳出不錯成績單。

根據CMoney統計，近10個交易日以來，三大法人買超逾5,000張的有台達電、緯創、微星、宏碁、仁寶以及英業達。其中，台達電、緯創、微星這三檔最是吸金，買超張數突破萬張，分別依序為2.63萬、1.8萬以及1.08萬張，激勵台達電、微星股價持續震盪走高。

不過，緯創則在創波段高後遇到較重的短線調節壓力，使今（7）日股價回測月線；另外，仁寶、英業達股價也紛紛來到今年高檔區，仁寶股價創今年新高、英業達則呈現高檔震盪，仍站在所有均線之上。

法人分析，受惠於疫情影響下遠距離上班、網路上課等需求帶動，第2季電腦PC/NB大廠有一批急單效應，造成上半年營收相對去年同期大好，目前來看並沒有並沒有出現旺季不旺的現象，第3季表現仍強，看好後續在消費刺激加上題材加持下，可望挹注相關消費性電子股的營運表現。

台達電 微星

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