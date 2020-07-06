面板類股帶量強漲 友達重返10元票面價

面板類股受惠今年第三季面板漲價議題，近期股價緩步升溫，今（6）日由「面板雙虎」友達（2409）及群創（3481）領軍開紅，雙虎開盤不到一小時，成交量雙雙衝破9萬張。其中，友達表現相對強勢，挾量上攻，盤中重返10元票面價，最高漲至10.2元，為今年2月以來頭一遭。

新冠肺炎疫情衝擊下游需求，品牌廠拉貨也受到衝擊，不過，隨著各國逐步解封，外傳品牌廠第三季紛紛加強採購力道，以達成今年銷售目標。此外，筆電、顯示器受惠疫情帶動的在家工作、學習商機，第二季需求強烈，研調單位TrendForce光電研究（Witsview）指出，先前市場擔心提前備貨使第三季IT面板需求下滑，但中國大陸618年中慶促銷檔期，帶動筆電銷售大幅成長，近期市場積極回補庫存。

面板類股股價相繼回溫，尤其雙虎量價齊揚，凸顯市場對面板產業回溫看法正面。國泰證期經理蔡明翰指出，面板產業雖仍供過於求，但韓國面板廠陸續退出液晶面板（LCD）產業，中國大陸新產能開出邁入尾聲，因此供需結構持續轉佳，加上股價淨值比偏低，皆為面板類股強漲帶來成長力道。