IC設計強勢 快湊齊五千金

IC設計股近期漲勢驚人，在台股前五大高價股中，IC設計包辦四家。昨（3）日IC設計四千金中，矽力-KY勇闖2,000元大關，祥碩、信驊和譜瑞-KY也穩定在千元之上；剛上櫃的新兵昇佳電子以891元，成為「準千金」。

法人指出，台股五千金各有特色，祥碩受惠於大客戶AMD出貨順、搶占英特爾市占率，現在下半年新款處理器推出，600系列晶片組銜接，法人預估祥碩全年晶片組出貨量達1,900萬顆，2021年出貨量更進一步至2,200萬顆水準，營運動能強勁，祥碩昨日盤中股價來到1,635元再創歷史新高，終場收斂至1,585元。

信驊今年在遠距教學、居家工作等趨勢增長下，伺服器和資料中心需求強勁。信驊昨日公告6月營收3.25億元，月增7.59%、年增達92.15%，續創單月歷史新高紀錄，上半年營收為16.34億元、年增52.11%，同創同期新高。

儘管外資對信驊的目標價呈現兩樣情，信驊從前一波高點1,575元一路跌到近期低點1,140元，昨日同類股族群點火帶動，股價收在1,245元，漲65元。

譜瑞-KY下半年有新訂單挹注及新開發案不斷增加，法人預期第3季有機會挑戰新高。營運前景佳，激勵昨日股價盤中來到新高價位1,105元，終場下跌10元收1,085元。