矽力 盤中攻上2,000元

電源管理IC廠商矽力-KY近期股價猛漲，昨（3）日盤中一路衝高到2,045元，創歷史新天價，收盤價為1,985元，上漲5元。矽力去年11月中旬剛躋身千元股，最高達1,035元，成為第一家突破千元大關的IC設計業者，昨天盤中再突破2,000元價位，半年內股價幾乎翻了一倍。

矽力由於股價高，幾乎都是法人交易。觀察盤勢，近期外資與投信對作，外資結束連五買，轉為小幅賣超，但投信剛結束連五賣，轉為小幅買超。

矽力主攻電源管理IC產品，去年業績首度突破百億元大關，連續三年賺進超過兩個股本，去年每股純益達25.83元，今年首季每股純益為7.67元，為單季歷史次高表現。矽力主攻中國大陸市場，競爭對手包括美國德儀大廠，但受惠對岸供應鏈也「去美化」，去年業績逐漸升溫。

矽力於2008年成立，以「矽力傑」在中國大陸杭州起家，主要經營團隊來自美國矽谷。董事長陳偉、共同執行長暨總經理游步東、Michael Grimm都是美籍華人，作風低調。矽力-KY 2013年在台灣掛牌，號稱是第一家到台灣掛牌的大陸IC設計業者。

矽力主攻類比IC設計，強調是全球少數能生產小封裝、高壓大電流產品的IC 設計業者之一，研發團隊具備IC設計與系統設計技術，能將原本體積較大的電源控制晶片縮小體積、為客戶減少成本。

創辦人陳偉目前是最大股東，創業前在美國電源管理晶片產業工作，他認為電源管理IC是各種電子產品必備關鍵零組件，現在消費電子、網路通信等都是現階段主要的應用市場。矽力去年受惠京東方等大陸電視面板業者擴大下單，韓廠也採用電源管理IC方案，更傳出打入中國電信終端設備商華為、OPPO等業者供應鏈，股價自去年底一路起漲。

目前矽力產品應用領域以消費性電子產品為最大宗，去年業績占比超過四成，工業用產品、資訊產品與網通產品應用也陸續發展。