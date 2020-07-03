四千金刷新天價、外溢效應 IC設計五小福股價創高

台股四千金中矽力-KY（6415）、祥碩（5269）及譜瑞-KY（4966）股價接力創高，IC設計族群成盤面火紅焦點，外溢效應帶起IC設計族群中瑞昱（2379）、鈺太（6679）、世芯-KY（3661）、聯詠（3034）及愛普（6531）等五小福接棒改寫歷史新猶。

IC設計四千金中，除了信驊（5274）因外資看淡下半年伺服器展望並調降目標價，及大客戶中國白牌伺服器浪潮被美國軍方列為20家科技企業為「中國軍事公司或歸中國人民解放軍所擁有或控制的公司」的規定，英特爾一度證實對中國浪潮暫時斷供影響，間接使得信驊漲勢戛然而止。

其餘矽力、祥碩及譜瑞今日股價再創歷史新高，其中矽力股價更一度至2045元，漲幅3.28%；祥碩早盤高點至1635元，漲幅5.48%；譜瑞則至1105元，帶動整體IC設計族群漲勢氣勢如虹。

瑞昱、鈺太、聯詠、世芯及愛普等五小福接棒千金漲勢，其中網通晶片廠瑞昱因WiFi、藍牙、音訊編解碼晶片拉貨動能強勁，下半年業績欲小不易，投信及自營商一路買進之下，股價創下歷史新高，來到335元，漲幅5.67%。法人預期下半年在三大產品線出貨動能強勁帶動下，單季營收可再次刷新新高。

MEMS麥克風晶片鈺太則在業績引擎啟動之下，今日股價一度來到197.5元，創下掛牌以來新高，下半年持續受惠於筆電、TWS及遊戲機等高階MEMS麥克風需求增加，帶動業績雙位數成長。

聯詠則受惠於TDDI及OLED拉貨動能強勁，下半年業績看俏，激勵股價亮燈漲停至260.5元同步創高，法人預估聯詠今年在TDDI及OLED仍可維持正向成長，其中TDDI主打高階產品，逐漸被客戶接受，預估全年仍可維持高個位數成長，OLED在中系客戶積極導入下，且良率有所提升、競爭者相對較少，今年仍可維持良好價格及毛利率表現，下半年出貨將優於上半年，可維持雙位數成長。