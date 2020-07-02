文曄發行甲種特別股 估最高獲60億多元資金

半導體通路商文曄於2日公布，將現金增資發行甲種特別股，最高不超過1.35億股，暫定發行價格為每股45元，如果全數募齊，該公司將可獲得約60.75億元資金。

發行特別股不會讓文曄的股本增加，文曄表示，這次現金增資發行甲種特別股，主要是為償還銀行借款並強化財務結構，規劃八成先讓原股東認購，一成由券商公開銷售，另外一成可由員工認購。

上述甲種特別股不能轉換為普通股，也無到期日，持有股東不得要求文曄收回其持有的特別股，但公司得於發行屆滿5年的次日起，隨時按原實際發行價格，收回已發行甲種特別股的全部或一部。未收回的甲種特別股，仍延續各款發行條件的權利義務，股息每年以現金一次發放。

上述甲種特別股的股東，在文曄一般股東會並無表決權及選舉權，但於甲種特別股股東會，及對甲種特別股股東權利義務不利事項的股東會有表決權。而該公司以現金發行新股時，甲種特別股股東與普通股股東享有相同的新股優先認股權。

一般認為，上述特別股大多會由追求長期收益穩定的大型法人接下。