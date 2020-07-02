義隆Q2創新高 Q3估還會更旺
IC設計廠商義隆（2458）於2日公布6月業績，連三月創歷史新高，帶動單季業績也刷新歷史紀錄。法人預期，該公司第3季業績依然有旺季效應，可望續登歷史高峰。
義隆6月合併營收為12.75億元，月增4％，第2季合併營收為35.39億元，季增六成，累計上半年合併營收為57.45億元，年增41.4％。
這波疫情帶動NB採購需求，法人指出，今年相關供應鏈需求都增加，整體產業呈現向上趨勢，許多NB品牌廠都調升今年的銷售預估，義隆是NB部分零件如觸控板、觸控螢幕IC與指向裝置等的市場領先者，因此明顯受惠。
同時，疫情除了帶來額外的市場需求，由於義隆的競爭對手廠區生產受到限制，但義隆則相對快速反應，因此得以搶占更多市占，是業績成長的另一主因。
義隆董事長葉儀晧日前表示，預期該公司從第2季到第4季的表現，都應可優於去年同期。
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