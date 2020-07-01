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鈺太高階MEMS麥克風放量 股價率先漲停表態

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導

日系遊戲機進入出貨旺季，MEMS麥克風晶片鈺太（6679）業績引擎啟動，今（1）日股價大漲亮燈漲停。鈺太為該日系遊戲機大廠MEMS麥克風晶片獨家供應商，隨著疫情帶動遊戲機大賣，鈺太高階MEMS麥克風晶片出貨量將出現雙位數成長，且該遊戲機大廠品牌指標性意義可望帶動鈺太在其他應用面觸角延伸。

鈺太去年底順利切入PS系列供應鏈，成為MEMS麥克風晶片主要供應商，這一波各國居家令帶動遊戲機一夕之間需求大增，連帶使得鈺太遊戲機部分出貨量出現倍數成長，法人預估下半年遊戲機部分出貨量將持續放大。

另外，營收比重約六成之筆電部分，在聯想、華碩、宏碁及美系品牌客戶對於收音品質要求提高，筆電不僅導入MEMS麥克風晶片更提升規格，對抗噪、收音品質要求度提高，鈺太高階MEMS麥克風晶片比重提升，有助於優化整體獲利結構。

遊戲機 筆電 疫情

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