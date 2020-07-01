瑞昱股價跨過300關卡 創波段新高

網通晶片廠瑞昱（2379）下半年WiFi、藍牙、音訊編解碼晶片進入拉貨旺季，今（1）日股價一舉跨過300大關、再創波段新高，至317.5元，漲幅6.18%。法人表示，受惠於NB需求帶動，使得PC周邊產品拉貨動能強勁，WiFi產品全年出貨達雙位數年成長，預期至第三季維持成長態勢。

藍牙晶片占營收約10%，其中TWS在上半年因疫情影響，成長不如預期，下半年推出結合主動抗噪功能晶片，主要客戶為手機及聲學廠，預期加入新功能後有利於平均售價提升，毛利率也將所有提高。由於瑞昱TWS產品相較其他競爭對手，做到低功號、低延遲的效能更佳，提供客戶更好的性價比選擇，目前市場對主動抗噪功能TWS產品需求強勁，法人預期瑞昱在下半年推出該項產品後，將推升藍牙晶片產品項的營收成長，銷售動能將延續至明年。

占總營收約8%至10%的交換器部分，今年受益於疫情刺激需求增加，瑞昱目前出晶片給低階的管理型交換器，終端用戶為中小型企業，去年年推出管理型交換器，銷售狀況比預期佳，今年也因新冠肺炎疫情刺激出許多需求，對比同樣8埠、1G的一般型交換器，管理型交換器的價格高出2至3倍，瑞昱目前僅出交換器晶片給低階的管理型交換器，終端用戶為中小型企業。