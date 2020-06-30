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光寶科固態儲存事業部營業讓與 7月1日為交割基準日

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

光寶科技（2301)今日宣布其固態儲存事業部門（SSD）之營業讓與以股權交易方式出售予Kioxia Holdings Corporation，其交割基準日訂為7月1日。

光寶科表示，處分的業務為SSD之營業與資產、負債，包括存貨、機器設備、員工團隊、技術、智慧財產權與客戶供應商關係等轉讓予Kioxia Holdings Corporation。光寶科去年10月25日之臨時股東會已通過將SSD分割讓與建興儲存科技股份有限公司，董事會業已通過以股權出售方式將其轄下子公司建興儲存科技股份有限公司與Solid State Storage Technology USA Corporation之100%股權，以及CNEX Labs Inc. 之0.4%股權，售予Kioxia Holdings Corporation，本股權交易價格為現金1.65億美元。

光寶科強調，集團將持續專注核心技術和競爭力，優化獲利能力與產品組合，進而提升股東、客戶與員工長期利益;中長期則聚焦於雲端運算帶來的商機，如電源管理系統、伺服器機殼與網通等IoT相關應用，以及光電元件與5G及AIoT等方面的創新應用。

光寶科 股東會 SSD

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